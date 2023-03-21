Ali Koç'tan Galatasaray'a olay yanıt: Cesaretiniz varsa canlı yayına gelin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına sosyal medyadan cevap verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına sosyal medyadan cevap verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek’e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum.

Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum. Ali Y. Koç"