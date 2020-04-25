  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 25 Nisan 2020 21:24

Ali Koç'tan kongre üyelerine mesaj

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyelerine mesaj gönderdi. Yalnız olmadıklarını belirten Koç, kötü günlerin geride kalacağına inandığını ifade etti.

Ali Koç'tan kongre üyelerine mesaj
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyelerine mesaj gönderdi. Mesajında daima yanlarında olduklarını belirten Koç, "Bizi biz yapan değerlerimiz, sabır, sevgi ve dayanışma gücü ile, ülke olarak yaşadığımız bu zor sürecin en kısa zamanda üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz." dedi.

Kötü günlerin geride kalacağını ve coşkuyla tekrar eski günlere dönüleceğine dair inancının tam olduğunu da söyleyen Ali Koç, "Fenerbahçe olarak, koronavirüsün ülkemizde etkisini göstermeye başladığı andan itibaren en üst düzeyde tedbirlerimizi aldık. Dayanışma ruhunun gücüne inanarak imkanlarımız doğrultusunda gerekli adımları attık, atmaya da devam edeceğiz" cümlelerini kullandı.

Tüm kongre üyelerini evde kalmaya ve tedbirleri eksiksiz uygulamaya davet eden Ali Koç, "Siz sadece iyi günde değil, her zaman Fenerbahçe’nin yanında oldunuz. Sonsuz bir vefayla diyoruz ki: Yalnız değilsiniz, birlikteyiz!" diyerek mesajına son verdi.

(TRT SPOR )

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , ali koç
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM