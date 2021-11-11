Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: ''Bu işlerin peşini bırakması lazım''

Fenerbahçe Başkan Ali Koç, Mesut Özil'e uyarıda bulundu. Koç, ''Mesut Özil'in sahada neler yapabileceğini biliyoruz. O, kendisini burada yeniden ispatlamak istiyor. Ama ticari ilişkilerinin peşini artık bırakması lazım. Sahaya dönmesi, topuna odaklanması gerekiyor'' dedi.

Fenerbahçe Başkan Ali Koç, Mesut'un artık Fenerbahçe'ye odaklanması gerektiğini ifade etti, yıldız futbolcuya mesaj yolladı. Ali Koç, Mesut Özil'in oynamadığı için haklı olarak üzgün olduğunu fakat kadar bir problem olmadığını vurguladı.

Ali Koç'tan Mesut Özil sözleri:

"TAPTIĞI KULÜPTE"

"Mesut Özil, aşık olduğu, çocukluğundan beri taptığı kulüpte. Burada şampiyon takımın içinde olmasını çok istiyorum. Çimcisinden, çaycısına, yaşlısından genç oyuncusuna herkes çok seviyor. Hocamız da onu en iyi şekilde kullanmanın yolunu arıyor.

Mesut haklı olarak daha sık oynamak istiyor. Sezon başında maç eksikliğinin giderilmesi için süre aldı. İyi bir Mesut'un neler yapacağını herkes biliyor. Oyun sistemi ile Mesut'un yaptıkları örtüşmüyor olabilir ancak hocamızın Mesut'a ön yargısı yok. Onun da ticari işleri bir kenara koyup işine odaklanması gerekir."