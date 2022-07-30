Ali Koç'tan Putin tezahüratı için olay açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dinamo Kiev maçında taraftarın Putin tezahüratıyla ilgili olarak ''Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna Büyükelçisi'nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli.'' dedi.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç, Dinamo Kiev maçında Ülker Stadı'nda yapılan Putin tezahüratı için Ukrayna'dan özür dilemeyeceklerini ifade etti.

"O BİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Bunun sebebini de biraz sonra anlatacağım. Ukrayna Büyükelçisi'nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydanoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ NE DEMİŞTİ?

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Futbol adil bir oyun. Dün Dinamo Kyiv daha güçlüydü. Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür" demişti.

NE OLMUŞTU?

Dinamo Kiev forması giyen Buyalskiy 57. dakikada attığı golün ardından tribündeki Fenerbahçeli taraftarları kışkırtmıştı. Ukrayna ekibinin yedek kulübesinden de benzer davranışların yapılmasının ardından stattaki sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratlar yaptı. Bu tezahürat hem Türk sporseverler tarafından hem de dünya genelinde büyük tepkilere sebep oldu.