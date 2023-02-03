Ali Koç'tan sert açıklama: Ali Palabıyık, bizim stadımıza bir daha giremez

Dün oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar sonrası TFF'ye giden Ali Koç ve yönetimi, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki bir heyet saat 16.00'da TFF binasına gitti. Gerçekleştirilen görüşme sonrası Ali Koç TFF binası önünde açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"STADIMIZA GİREMEZ"

"Ali Palabıyık bir daha maç alır, almaz... Onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez."

"GİDERAYAK BOMBAYI BIRAKTILAR..."

"Kendisinin birçok şaibeli maçı var. Yeni değil, eski MHK'nin atamasıdır. Giderayak bombayı bıraktılar. İnşallah yeni MHK, bu sıkıntıları giderir."

KORAY GENÇERLER...

"VAR hakemi Koray Gençerler... Nereden hatırlıyorsunuz? Geçen sezon lider giderken Pelkas'ın olağanüstü golü vardı, Konyaspor'a attı. Bir yerden el kararı çıkardı iptal ettirdi."

"BU İŞ TÜRK HAKEMLERLE GİTMEYECEK"

"Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananlar, dün Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar, müessesesinin belgesidir. Herkes dün gece yaşananları gördük. Türk hakemlerle bu işin gitmeyeceği ortada."

"KAPSAMLI AÇIKLAMALARI YARIN YAPACAĞIZ"

"Yarın yüksek divan kurulumuzda en kapsamlı açıklamaları yapacağız. Nelerden rahatsız olduğumuzu belirtmek için buraya geldik."

FENERBAHÇE'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR



Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının ardından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Maçın hakemi hakkında birçok tweet atan sarı-lacivertliler, son olarak bu videoyu paylaşarak yüzlerce beğeni aldı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçı sonrası flaş açıklamalar yapmıştı. Selahattin Baki, "Bu akşam sadece bu sezonun değil, son 4-5 sezonun bir özetini gördük. Ali Palabıyık, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli şekilde gelmiştir bu maça. Vücut dili ve verdiği kararlar, her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir?" demişti.

DİVAN KURULU ÖNCESİ ÇAĞRI!

Öte yandan Sarı-Lacivertli kulüpten Adana Demirspor maçında yaşanan olaylarla ilgili resmi hesaptan bir çağrıda bulunuldu. Yapılan çağrıda "Gerçekleşecek yılın ilk Olağan Divan Yüksek Divan Kurulu Toplantısına katılımınızı azami seviyede bekliyor, ses yükseltmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.