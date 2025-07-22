Ali Koç'tan sürpriz istifa kararı!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Külüpler Birliği Başkanlığı görevinden ayrılacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden ayrılma kararı aldığı iddia edildi.
Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin başındaki başkanlık döneminde hiç şampiyonluk yaşayamaması nedeniyle eleştirilerin odağındaki Ali Koç ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, 2022’den bu yana Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Ali Koç’un görevden ayrılma kararı aldığı iddia edildi.
Geçen sezon ezeli rakip Galatasaray hariç tüm takımların desteği ile yeniden başkan seçilen Ali Koç’un 29 Temmuz’daki Genel Kurul’da görevinden ayrılacağı belirtildi.
Kulüpler Koç’un devam etmesi yönünde çağrı yaparken, Fenerbahçe Başkanının bu görevden ayrılacağı kaydedildi.
Türkiye Gazetesi
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