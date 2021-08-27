Ali Koç'tan taraftarı kızdıracak sözler: 3-4 transfer yapabilirsek...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa Ligi kurasının ardından gündeme ve transferlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp ile eşleşmesini değerlendirdi.

Orta şekerli bir kura çektiklerini ifade eden Ali Koç, 3-4 transfer yapmaları halinde gruptan rahat çıkacaklarını savundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Dün Beşiktaş iyi bir kura çekti, bugün Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kuraları da orta şekerli. Bu sene farklı bir enerji yakaladık, 3-4 transferi daha bitirebilirsek bu gruptan rahat çıkarız. Bu halimizle de çıkarız ama takviyelerle hem Avrupa hem lige hazır oluruz. Beklenmedik olaylar, beklenmedik fırsatlar yaratır.

Sakatlıklar nedeniyle gençler süre almaya başladı, özgüvenleri arttı. Takım üzerindeki olumlu etkileri sandığımdan çok daha yüksek, bunu sahada da görüyorsunuz. Bizim de isteğimiz buydu zaten. 3'lü sistem oturmaya başladı, bu sisteme göre oyunculara sahip olmak lazım. Bu sistemin İsviçre saati gibi çalışabilmesi için, dediğim takviyeleri de yapmak zorundayız. Oluşan atmosferin kalıcı olması önemli.

En önemlisi de sonuçlar iyi değilken ayağa kalkabilmek. Ben hocamızın eski dönemindeyken yönetimde değildim, o zaman da hep ilgilenmiş gençlerle. Bu yaklaşımı sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de önemli. Yazın Dinamo Zagreb'i ziyaret edip inceledik. Arkadaşlar 1 hafta orada kaldı. Turnuvaya katıldık, en iyi oyuncu Arda Güler oldu. 10'a yakın kulüp Muhammed Gümüşkaya'yı istedi ama hocamız bırakmak istemedi. Niye bırakmadığını da şimdi görüyoruz. Olympiacos'un çıkmasına sevindim. Valbuena bizden ayrıldı ama hiç bağını koparmadı. Hem futbolcu hem insan olarak çok sevdiğim bir karakter. Frey de Antwerp'te sezona iyi başladı ama sakatlandı.

Eski oyuncularımızla karşılaşmak ilgiyi artırır. Tribünlere oynamadan, maç skorlarına göre davranmaz, başka takımlara cevap mecburiyeti bırakmayacak şekilde yaklaşımlarda olursak bunu başarırız. Gerek Burak Elmas gerek Ahmet Nur Çebi olsun, biz yakın dostuz. Biz sahada rakibiz. Sadece Avrupa'da değil, saha dışında da bir ve bütün olmamız lazım. Sorunlarımız çok, çıkarlarımız aynı. Türk futbolunun temelleri için özellikle bu 3 kulübün beraber hareket etmesi gerekir."