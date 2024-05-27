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Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ali Koç'tan transfer açıklaması
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Ankara'da kulüp üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezondaki transfer stratejilerine ilişkin ipuçları verdi.

Ankara'da kulüp üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezondaki transfer stratejilerine ilişkin ipuçları verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalar yaptı. Ali Koç sistemi yenemediklerini söyledi ve gelecek sezonun Transfer planlamasına dair açıklamalar yaptı.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Size şunu teminatını verebilirim: Diğer aday kazandığı takdirde camiayı kenetlemek için elimizden gelen desteği vereceğimizden şüpheniz olmasın.

Olağanüstü bir sezon geçirdik. ‘Fenerbahçe kötü bir sezon geçirdi’ diyen varsa iyi niyetli biri değildir.

Şampiyon olamadık. Biz 102 puan alsak rakibe 103 puan aldıracaklardı. Herkesi yendik, rakipleri yendik ama sistemi bir kez daha yenemedik.

Ben bize yaşattıklarından dolayı teknik ekibimize ve takımımıza teşekkür etmek istiyorum çünkü olağanüstü bir sezon geçirdiler.

Bugüne kadar 90 puan barajının kaç kez aşıldığını biliyor musunuz? 1980'lerin sonunda iki sezon arka arkaya aşılmış. Bir kere Fenerbahçe, bir kere Galatasaray. Onun dışında 90 puan alınan başka bir sezon yok.

Avrupa'da 4 kırmızı kart aldılar, Süper Lig'de koca sezon 1 kırmızı kart gördüler.

Şahsen çok daha hırslandım, çok daha inançlıyım. Son 2 senede prangalar atılınca ne kadar iyi kadrolar kurduğumuzu, ne kadar iyi hocalar getirdiğimizi gördünüz ama bir şekilde sistemi yenemedik.

Niye umutluyum? Artık Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var. Tarihin en iyi kadrosu diyorum. Fenerbahçe tarihinin en iyi sonucunu bu kadro almıştır.

İnşallah bu kadronun üstüne 3-4 bilemediniz 5 ilave yapmamız gerekiyor. Mesela kanatlarda sıkıntımız vardı, ilave yapmamız gerekiyor.

Nisan ayından beri Mario Branco ve ekibi bunu çalışıyor. Şu anda hiç bırakmayı düşünmediğimiz oyunculara ilgi alaka var, onları da değerlendirmek zorundayız.

Kadroyu korursak üstüne 3-4 futbolcuyla çok daha kuvvetli bir takımımız olacak.

Şampiyonluk sözü verip gerçekleşeceğini bilsem veririm ama öyle olmuyor. İnşallah şampiyonluk sözü gerektirmeyecek kalitede bir kadro kuracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Etiketler ali koç transfer açıklama
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