Ali Koç'un özel uçağı transfer için hareketlendi

Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de Ali Koç'un özel uçağı transfer için Hırvatistan'ın Zadar kentine doğru yol almaya başladı.

Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de son günlerde gündemin ilk sırasında Zaha transferi var. Kulübü Crystal Palace ile sözleşmesini yenilemeyen yıldız futbolcu için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede. Ancak Avrupa'dan en iyi teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı konuşuluyor.

ALİ KOÇ'UN ÖZEL UÇAĞI HAVALANDI

Fenerbahçeli taraftarlar Zaha transferinin bir an önce bitirilmesi için yönetimine baskı yaparken, kısa bir süre önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait olduğu bilinen KOC11 uçağının havalanması taraftarlarda heyecan yarattı. Taraftarlar uçağın Zaha'yı almak için havalandığını duymak istediklerini aktardı.

NEREYE GİTTİĞİ BELLİ OLDU

Bu gelişmelerin ardından Koç'un uçağının nereye gittiği hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Ali Koç'un uçağı 'KOC11' Hırvatistan'ın Zadar kentine doğru yol almaya başladı.