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  4. 22 Eylül 2019 16:30

Aliou Cisse: Mbaye Diagne, Giroud'un daha çok gol atanı

Senegal Milli Takımı teknik direktörü Aliou Cisse, Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'yi dünyaca ünlü golcü Olivier Giroud'a benzetti. Cisse, Onu birçok kez milli takıma çağırdım. O bizim Olivier Giroud'umuz, ama Giroud'a göre daha fazla gol atıyor...

Aliou Cisse: Mbaye Diagne, Giroud'un daha çok gol atanı
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Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı Senegalli forvet Mbaye Diagne için milli takımdan teknik direktörü Aliou Cisse'den açıklamalar geldi.

La Derniere Heure gazetesine konuşan Cisse, Mbaye Diagne'yi Chelsea'nin Fransız forveti Olivier Grioud'a benzeterek, "Onu birçok kez milli takıma da çağırdım. En büyük özelliği gol atma kabiliyeti. Aynı zamanda çok iyi bir kafa vuruşçusu. Arkasında oynayanlara da gol atma imkanı sağlıyor. Bizim Olivier Giroud'umuz, ama Giroud'a göre daha fazla gol atıyor'' ifadelerini kullandı.

ANDERLECHT'E KARŞI YOK
Bu arada Diagne, Club Brugge'un Anderlecht ile oynayacağı derbi maçının kadrosuna hazır olmadığı için alınmadı.

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