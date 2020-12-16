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  4. 16 Aralık 2020 18:18

Alman basını yazdı! Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Alman basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, eski futbolcusu Max Kruse, alacakları için Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı.

Alman basını yazdı! Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber
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Alman basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, eski futbolcusu Max Kruse'ye ödeme yapacak.

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve sarı-lacivertlilere alacakları için dava açan Alman futbolcu Max Kruse'nin davayı kazandığı iddia edildi. Alman basınında Kicker'da yer alan haberde, "Max Kruse, Fenerbahçe'den alacakları içi açtığı davayı kazandı ve bunun karşılığında sarı-lacivertliler 7,5 milyon Euro'luk bir ödeme yapmak zorunda kalacak" ifadelerine yer verildi.

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