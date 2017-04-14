Alman futbolunun Avrupa kupalarındaki kabus yılı !

Bayern Münih, 1-0 öndeyken Vidal ile penaltı kaçırdığı evindeki maçta Real Madrid'e 2-1 yenilip Şampiyonlar Ligi'nde yarı final şansını zora soktu. Almanlar tam 12 yıl sonra Avrupa Kupaları'nda yarı finale takım gönderememe tehlikesiyle karşı karşıya..

Bayern, Dortmund, Schalke 04...

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'un evinde Monaco'ya 3-2, Bayern Münih'in de yine evinde Real Madrid'e 2-1 yenilmeleri Kupa 1'de yarı finale yükselme şanslarını ciddi anlamda zor soktu. Schalke 04 de, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'daki karşılaşmada Ajax'a 2-0 kaybetti.

Avrupa Kupaları'nda en son 2005'te yarı finalde bir Alman takımı bile yoktu. Ama o zaman çeyrek finale sadece Bayern Münih gelebilmiş, onlar da Chelsea'ye Londra'da 4-2 kaybettikleri maçın rövanşında 3-2 üstünlük sağlamalarına karşın elenmişlerdi.