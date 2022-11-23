Alman Milli Takımı'ndan Japonya maçı öncesi şok protesto

2022 Dünya Kupası'nda ilk maçına Japonya karşısında çıkan Alman Milli Takımı, çok konuşulan bir fotoğrafa imza attı.

2022 Dünya Kupası E Grubu’nda Almanya ile Japonya’nın karşı karşıya geleceği maç öncesi dikkat çeken bir protesto gerçekleştirildi. Alman Milli Takımı milli marşlar ve düzenlenen seremoninin ardından takım fotoğrafı çektirirken çok konuşulan bir harekete imza attı.

Takım halinde kameralar karşısında geçen Alman oyuncular elleriyle ağızlarını kapatarak poz verdi. Alman Milli Takımı’nın bu hareketle amacı turnuvanın başından beri tartışılan ‘One Love’ kol bandı ile ilgili FIFA’yı protesto etmekti.

FIFA CEZAYI NET ŞEKİLDE AÇIKLADI

Hatırlanacağı üzere turnuva öncesi futbolcuların LGBTİ+ topluluğuyla dayanışma göstermek için tasarlanan ‘One Love’ kol bandı takma isteği FIFA tarafından reddedilmiş ve bunu karara rağmen yapacak kaptanların sarı kartla cezalandırılacağı açıklanmıştı.

Katar’da suç sayılan LGBTİ+ topluluğuyla ilgili verilmek istenen bu dayanışma mesajına sert bir şekilde karşı çıkan FIFA kurallar gereği maçlarda ekstra ekipman takılmasına izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDILAR

Dünya Kupası’na katılan Avrupa ülkelerinin FIFA kararı sonrası geri adım atması kamuoyu tarafından tartışma konusu oldu. İngiliz oyuncu Harry Kane, gökkuşağı renklerini içeren bir kalpten oluşan ‘One Love’ kol bandını takacağını belirten 10 kaptandan biriydi. Ancak FIFA’nın sarı kart yaptırımı sonrası yıldız oyuncu da geri adım atmak zorunda kaldı.

One Love kol bandı kararı alan 10 ulusal takımdan dokuzu, eşcinsel ilişkinin suç sayıldığı Katar’da yapılan turnuvaya katıldı. One Love girişimi Hollanda tarafından oluşturuldu ve Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç, İsviçre, Galler ve İngiltere tarafından desteklendi.

FEDERASYONLARDAN BİLDİRİ

Ancak FIFA kararının ardından ‘One Love’ bandından vazgeçen ülkelerin federasyonu ortak bir bildiri yayınlayarak “FIFA bu pazubantların sahada takılması halinde ceza verileceğini net bir şekilde iletti. Ulusal federasyonlar olarak oyuncularımızı kart da dahil ceza alacakları bir konuma sokamayız. Dolayısıyla kaptanlarımızdan bunu yapmamalarını istedik” ifadeleri kullandı.

Tartışmaların hala devam ettiği Katar’da ilk maçına çıkan Almanya, Japonya karşılaşması öncesi ağız kapatma hareketi yaparak FIFA’nın aldığı bu karara net şekilde tepki gösterdi. FIFA’nın bu protesto sonrası Almanya Milli Takımı ile ilgili bir ceza verip vermeyeceği merak konusu.