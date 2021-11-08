Almanlar görüşüyor: Ferdi Kadıoğlu hangi milli takımı seçecek?

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, milli takım tercihini henüz yapmayan Ferdi Kadıoğlu ile görüştüğünü söyledi.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun hangi milli takımda oynayacağı belirsizliğini koruyor.

Kuntz, genç futbolcuyla görüştüklerini belirterek, "Ferdi Kadıoğlu ile bir görüşme yaptık. Planlarımızdan bahsettim. İyi bir sohbet oldu, çok verimli geçti. Bu görüşmeden sonra bir kez daha görüştük, mart ayındaki milli maçlara kadar kararını vereceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRTSPOR