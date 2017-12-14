Almanların skandal hareketi yeniden gündemde

1997 yılında Bayern Münih ile Beşiktaş eşleşmiş ve bu eşleşmeden Bayern Münih galip çıkmıştı. Ancak, Almanya’daki maçta Bayern Münih taraftarları, ucuzcu Alman marketler zincirinin alışveriş torbalarını tribünlerde göstererek, Beşiktaş'ı ve onu destekleyenleri aşağılamak istemişti. Bir yandan, “Aldi sizleri selamlıyor“ pankartı asılırken, diğer yandan da “Aldi'ye gidin” sloganları atılmıştı.

KAMUOYU AYAĞA KALKTI

17 Eylül 1997'deki maçta Beşiktaş'ı 2-0'le geçen ve 20 Şubat'taki rövanşta da yine aynı skorla karşılaşmadan galip ayrılan Bayern Münih'in taraftarlarının bu tavrı büyük yankı uyandırmıştı. O zamanlar yaklaşık 2 milyon Türk'ün bulunduğu Almanya'da kamuoyu ayağa kalkmış ve bu aşağılama ile “Türkler'e değil, Bayern Münih'e ve onların imajına da zarar verdiği“ vurgulanmıştı. Konu, Alman Meclisi'ne kadar gelmiş ve söz konusu hakaretin yapılacak çeşitli jestlerle örtülmesi istenmişti.

BAŞKANDAN ÖZÜR VE İLANLAR

Türk basınının da etkisiyle tepkiler ayyuka çıkınca, Bayern Münih'in başkanı Karl Heinz Rummenige, Türkiye'nin Münih Başkonsolosu'ndan özür dilemişti. Ayrıca, Türk gazetelerine de özür içerikli büyük ilanlar verilmişti. Bu torbaları kaldırdığı tespit edilenler ise cezalandırılmıştı.

KÖLN İLE DORTMUND'UN İNTİKAMI

Olaya, 1. FC Köln kulübü taraftarları da büyük tepki göstermiş ve Bayern Münih'li taraftarlarının tavrını kınamak için, “Köln taraftarları da Aldi'den alışveriş yapar” diyerek, 20 Eylül 1997 tarihindeki maçta, Türkler'e destek vermişti. Ancak, Alman futbol kulüplerinin tepkisi bununla bitmemişti. Dortmund taraftarları da, 11 Kasım'da Bayern Münih'e karşı oynanan maçta, başka bir ucuzcu market olan Lidl'ın alışveriş torbalarıyla, Münih'e gönderme yapmıştı.