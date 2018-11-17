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  4. 17 Kasım 2018 16:35

Almanya 4. Ligi'nden Beşiktaş'a sürpriz isim!

Son olarak Almanya 4. Ligi'nde Fortuna Düsseldorf U23 takımını çalıştıran antrenör Taşkın Aksoy, Beşiktaş'tan yardımcı antrenörlük teklifi aldığını açıkladı.

Almanya 4. Ligi'nden Beşiktaş'a sürpriz isim!
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Fortuna Düsseldorf'ta altyapı koordinatörü olarak görev alan ve son olarak 4. Lig'de Fortuna Düsseldorf U23 takımını çalıştıran Türk antrenör Taşkın Aksoy, Beşiktaş hakkında sürpriz açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan 51 yaşındaki antrenör, Beşiktaş'tan yardımcı antrenör olması için teklif aldığını belirtti. Taşkın Aksoy, ''Türkiye'de bazı görüşmelerim oldu ancak sözleşme imzalamadık. Almanya'da kalmak istiyorum, önceliğim bu. Boşta oturmak istemiyorum, tekrar yeşil sahalara döneceğim'' diye konuştu.

Futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Boluspor, Kocaelispor ve Kayserispor formalarını da giyen Aksoy, 2015'ten beri Fortuna Düsseldorf'ta çalışıyordu. Taşkın Aksoy, 6 ay önce Fortuna Düsseldorf U23 takımındaki görevinden alınmıştı. Kaynak: Sporx

Taşkın Aksoy , fortuna düsseldorf , Beşiktaş
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