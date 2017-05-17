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  5. 17 Mayıs 2017 14:35

Bayer Leverkusen Thomas Tuchel'le anlaşıyor

Sezon sonunda B.Dortmund ile yollarını ayırmaya hazırlanan Thomas Tuchel, Bayer Leverkusen'le masaya oturacak.

Bayer Leverkusen Thomas Tuchel'le anlaşıyor
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Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de teknik direktör Tayfun Korkut'la sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mart ayında göreve geldiği Leverkusen'de ligde çıktığı 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Tayfun Korkut'un performansından memnun olmayan Leverkusen yönetimi, Borussia Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel'e kancayı taktı.

Alman basınına yansıyan haberde, Lucien Favre'yi göreve getirmeyi planlayan Dortmund yönetiminin, 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu Tuchel'le yolları ayırmayı planladığı belirtildi.

Leverkusen'in 43 yaşındaki genç teknik adamla hali hazırda temasa geçtiği ve olası ayrılık halinde yeni sezonda takımı Alman çalıştırıcıya emanet etmek istediği ifade edildi.

Tayfun Korkut , Thomas Tuchel , Bayer Leverkusen