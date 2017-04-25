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  1. 25 Nisan 2017 21:04

Bayern Münih'te Ancelotti - Ribery krizi

Bayern Münih''in Mainz karşısında berabere kaldığı maçın ardından Carlo Ancelotti ile Frank Ribery arasında bir kriz yaşandığı iddia edildi.

Bayern Münih'te Ancelotti - Ribery krizi
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Bayern Münih'te Carlo Ancelotti ile Franck Ribery arasında bir kriz yaşanıyor.

Bundesliga'da son hafta Mainz ile 2-2 berabere kalan Bayern'de Ribery maça ilk 11'de başlamış ve devrede yerini Coman'a bırakmıştı.

İtalyan teknik adam, bugün düzenlenen basın toplantısında Ribery'yi oyundan alma nedeninin sakatlık olmadığını söylerken, "Onu ilk yarıda çıkardım çünkü iyi oynamıyordu" dedi.

İkili arasındaki gerilimin Madrid'deki Real maçında başladığı, Ancelotti'nin Ribery'nin 30. dakikada yaptığı bir hata nedeniyle kızgın olduğu belirtiliyor. 

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