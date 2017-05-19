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  5. 19 Mayıs 2017 18:25

Hakan Çalhanoğlu gönderiliyor !

Bu sezon Bayer Leverkusen ile birlikte hayal kırıklığı yaratan Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber geldi.

Hakan Çalhanoğlu gönderiliyor !
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Alman basınına göre, takımın yıldızları Hakan Çalhanoğlu, Chicharito, Bellarabi ve Kampl da uygun teklif gelirse gönderilecek. "Satılamaz" denilen isimlerse Julian Brandt, Benjamin Henrichs ve Kai Havertz.

Bundesliga'nın iddialı ekiplerinden Bayer Leverkusen, bu sezon hayal kırıklığı yarattı; düşme korkusunu bile yeni üzerinden atabildi. İlk 10'a giremeyecek olan Leverkusen'da tepeden tırnağa bir yeniden yapılanma yaşanacak.Sportif Direktör Rudi Völler'in "Her şeyi, her birimi sorguluyoruz" sözleri sonrası Alman basınında "Sadece takımda değil, iletişimden organizasyona, pazarlamadan idareye kulübün her yerinde operasyon olacak" yorumları yapılıyor.

Sportbild'deki analize göre, takımdaki operasyonda "Satılamaz" olarak değerlendirilen üç genç yetenek var: 21 yaşındaki Julian Brandt, 20 yaşındaki Benjamin Henrichs (daha yeni 2022'ye kadar sözleşme uzattı) ve 17 yaşındaki Kai Havertz.Almanya'da Bayer Leverkusen taraftarlarının çok sevdiği 33 yaşındaki Stefan Kiessling'in de bir yılı kalan sözleşmesini tamamlaması kararlaştırıldı.

Aralarında Hakan Çalhanoğlu'nun da bulunduğu takımın yıldızları içinse "İyi teklife dur denilmeyecek" kararı verildi.Hakan dışında, Karim Bellarabi, Chicharito ve Kevin Kampl uygun bir bonservis bedeli önerilirse takımda kalmaları için ısrar edilmeyecek.

Dortmund yolcusu Ömer Toprak yerine savunmanın yeni lideri Hamburg'daki kiralık dönemini bitirip geri dönecek olan Kyriakos Papadopoulos olacak.

Bu konudaki son kararı Bayer Leverkusen'den ayrılacağı belirtilen Türk teknik direktör Tayfun Korkut'un yerine gelecek yeni teknik adam belirleyecek.

NTVSpor

almanya ligi , leverkusen , hakan çalhanoğlu , bundesliga