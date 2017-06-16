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  5. 16 Haziran 2017 10:21

İngiliz devleri Hakan Çalhanoğlu'nunpeşinde

Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’na İngiliz ekipleri Arsenal, Tottenham ve Everton’ın talip olduğu iddia edildi.

İngiliz devleri Hakan Çalhanoğlu'nunpeşinde
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Alman Bild gazetesinde çıkan habere göre, 23 yaşındaki futbolcuya Ada ekiplerinden ciddi teklifler olduğu ve bu 3 takımın genç oyuncu için 30 milyon Euro’yu (118 milyon TL) gözden çıkardığı belirtildi. Haberde, İtalya Serie A ekibi Lazio’nun da milli futbolcuya ilgisi olduğu ancak İngiliz ekiplerinin teklifine yanaşamayacağı ve Hakan’ın da İngiltere’de forma giymek istediğinin altı çizildi. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz günlerde FIFA’dan aldığı 4 aylık futboldan men cezasını tamamlamıştı.

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ingiltere , Tottenham , arsenal , transfer , hakan çalhanoğlu