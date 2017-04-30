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  1. 30 Nisan 2017 13:28

Leverkusen'de Ömer Toprak'a büyük tepki

Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen'de kötü gidiş sürerken Ömer Toprak Schalke mağlubiyeti sonrası taraftarlardan tepki gördü.

Leverkusen'de Ömer Toprak'a büyük tepki
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Bundesliga'nın 31. haftasında evinde Schalke'ye 4-1 mağlup olan Bayer Leverkusen'de taraftarın tepkisinden Ömer Toprak da nasibini aldı. 

Futbolcuların çıkış yaptığı kapıya gelerek tepkilerini dile getiren taraftarlar ilk 20 dakika üç gol yenilmesinin ardından sakatlığı nedeniyle oyunu yarım bırakan Ömer Toprak'a tepki gösterdi. Gelecek sezon Borussia Dortmund forması giyecek olan gurbetçi futbolcuya grup stadyumdan koltuk değneğiyle çıkarken, ''Koltuk değneklerini at, senin zaten sarı-siyah forman var'' diyerek tepki gösterdi.

Takımın tecrübeli futbolcularından Stefan Kiesling taraftarları yatıştırmaya çalıştı. 

Tayfun Korkut'la da aradığı çıkışı bulamayan Bayer Leverkusen ligde topladığı 36 puanla 12. sırada yer alıyor. 

ömer toprak , leverkusen , schalke