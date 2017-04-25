Fenerbahçe'de Schmidt sesleri
Canlı yayında Talisca'nın transferini açıkladı
Tudor, Galatasaray yönetiminin sabrını taşırdı
Nuri Şahin'den 2 yıllık imza
Nuri Şahin'den 2 yıllık imza
Başakşehir'in oynayacak futbolcusu kalmadı !
Başakşehir'in oynayacak futbolcusu kalmadı !
Barcelona resmen açıkladı ! Messi ve Iniesta...
Barcelona resmen açıkladı ! Messi ve Iniesta...
Messi'den seksi taraftarına özel hediye !
Messi'den seksi taraftarına özel hediye !
Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi !
Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi !
Süper Lig'de Alpay Özalan sürprizi ! Yeni takımı...
Süper Lig'de Alpay Özalan sürprizi ! Yeni takımı...
Halterci genç kızın şoke eden ölümü !
Halterci genç kızın şoke eden ölümü !
Guardiola çıldırdı ! Rekor transfer ücreti...
Guardiola çıldırdı ! Rekor transfer ücreti...
  1. 25 Nisan 2017 16:54

Nuri Şahin'den 2 yıllık imza

Borussia Dortmund, Türk futbolcu Nuri Şahin'le olan sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.

Nuri Şahin'den 2 yıllık imza
A+ A-

Adı Galatasaray'la anılan milli futbolcu Nuri Şahin, 16 yıldır formasını giydiği Borussia Dortmund'la olan sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.

2001 yılında Dortmund'a katılan Nuri Şahin, 16 yaşını doldurmadan Bundesliga'da forma giyerek, bunu başaran ilk futbolcu olmuştu. Deneyimli oyuncu aynı zamanda en genç gol atan futbolcu unvanını da kazanmıştı. 2010-2011 sezonunda Bundesliga'da sezonun futbolcusu seçilen Nuri Şahin, Real Madrid ve Liverpool maceralarının ardından yeniden Dortmund'a dönmüştü.

Dortmund patronu Hans-Joachim Watzke, ''Nuri'nin bizimle kalmasından dolayı çok mutluyuz. Kendisi iyi bir insan ve Dortmund'u yüreğinde yaşayan birisi'' dedi.

Fanatik

imza , nuri şahin , dortmund