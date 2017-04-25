Nuri Şahin'den 2 yıllık imza

Adı Galatasaray'la anılan milli futbolcu Nuri Şahin, 16 yıldır formasını giydiği Borussia Dortmund'la olan sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.

2001 yılında Dortmund'a katılan Nuri Şahin, 16 yaşını doldurmadan Bundesliga'da forma giyerek, bunu başaran ilk futbolcu olmuştu. Deneyimli oyuncu aynı zamanda en genç gol atan futbolcu unvanını da kazanmıştı. 2010-2011 sezonunda Bundesliga'da sezonun futbolcusu seçilen Nuri Şahin, Real Madrid ve Liverpool maceralarının ardından yeniden Dortmund'a dönmüştü.

Dortmund patronu Hans-Joachim Watzke, ''Nuri'nin bizimle kalmasından dolayı çok mutluyuz. Kendisi iyi bir insan ve Dortmund'u yüreğinde yaşayan birisi'' dedi.