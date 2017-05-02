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  1. 02 Mayıs 2017 21:50

Pereira: Sanırım Tanrı'nın benimle bir problemi var

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, 1860 Münih ile aldığı kötü sonuçların ardından ilginç bir yorumda bulundu.

Pereira: Sanırım Tanrı'nın benimle bir problemi var
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Vitor Pereira, yenilgilerini Tanrı'ya bağladı. Almanya 2. Lig ekibi 1860 Münih'in teknik direktörü Vitor Pereira, Eintracht Braunschweig yenilgisinin ardından dini inancını sorgulamaya başladı.

Üst üste 5. maçından da galibiyet alamayan 1860 Münih'in Portekizli teknik direktörü, maç sonunda yaptığı açıklamada ''Sanırım Tanrı'nın benimle bir problemi var. Rakip çok kalitesiz oynadı. Eminim onlar da nasıl kazandıklarını anlamadılar''dedi.

''ADALETE İNANIYORUM...''

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira, ''Futbolun adaletli olduğuna inanıyorum. Takımıma %100 güveniyorum. Savaşmaya devam edip, son 2 maçta alabildiğimiz kadar puan almamız lazım'' şeklinde konuştu.

Takımın başına geçtiğinde bir üst lige çıkma sözü veren Portekizli teknik adam, Münih ekibi ile küme düşme korkusu yaşıyor. Vitor Pereira'nın ekibi 1860 Münih, 18 takımlı Almanya Bundesliga 2'de 33 puanla 16. sırada bulunuyor.

1860 Münih , almanya , pereira