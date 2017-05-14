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  5. 14 Mayıs 2017 16:22

Schalke'den Trabzonspor logolu pankart

Schalke taraftarı, açtığı pankartta Trabzonspor logosuna yer verdi.

Schalke'den Trabzonspor logolu pankart
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Almanya'da Schalke maçında Trabzonspor logosu! Bundesliga'da oynanan Schalke 04 - Hamburg maçında tribünlerde ilginç bir kareografi şov yapıldı. Kareografide Trabzonspor armasının da yer aldığı görüldü.

Schalke 04 taraftarları maç öncesinde tribünde dev bir pankart açtı. Pankartta Trabzonspor logosuna yer verilerek geçmişte oynanan karşılaşmadan gönderme yapıldı.

Pankartta 1996 yılında Uefa Kupası 2. turunda oynanan Trabzonspor Schalke 04 maçlarının sonuçlarına yer verildi. Trabzon'da 3-3 biten maç sonrası 1-0 bordo mavilileri yenerek tur atladıkları hatırlatıldı.

Trabzonspor , pankart , schalke