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  5. 09 Haziran 2017 22:51

Schalke'ye genç teknik adam

Almanya Bundesliga ekibi, 31 yaşındaki teknik adam Tedesco ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Schalke'ye genç teknik adam
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Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Tedesco ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Schalke 04 Sportif Direktörü Christian Heidel, Tedesco'nun birinci lig tecrübesi olmamasına rağmen kendilerine sunduğu vizyona inandıklarını, genç ve yenilikçi bir teknik adamla çalışacak olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Antrenörlük kariyerinde Stuttgart'ın 17 Yaş Altı ve Hoffenheim'ın 19 Yaş Altı takımlarından görev yapan Tedesco, geçen sezonun ortasında Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Erzgebirge Aue takımı ile anlaştı.

İtalyan teknik adam yönetimindeki Erzgebirge Aue, ligi 39 puanla 14. sırada tamamlayarak kümede kalmıştı.

teknik direktör , tedesco , schalke