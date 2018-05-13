Almanya'da Tayfun Korkut fırtınası !

Bundesliga’nın son haftasında oynanan maçların ardından Avrupa kupalarına katılacak takımlar ve küme düşecek takımlar belli oldu. Sezonun son haftasında Türk Teknik Direktör Tayfun Korkut’un çalıştığı Stuttgart, şampiyon Bayern Münih’e konuk oldu. Korkut’un öğrencileri Alman devi Bayern Münih’i Ginczek (2), Donis ve Akolo’nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise Tolisso kaydetti. Bu sonuçla Stuttgart sezonu 7. sırada bitirdi.

Bayern Münih, Almanya Federasyon Kupası’nı kazanırsa, Tayfun Korkut’un takımı UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazanacak.

Hamburg ve Köln küme düştü

Bundesliga’da sezonun son haftasında küme düşenlerin yanı sıra, Avrupa kupalarına gidecek takımlar da belli oldu. Bayern Münih, Schalke, Hoffenheim ve Borussia Dortmund önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanırken, Bayer Leverkusen ve Leipzig Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

Hamburg ve Köln Bundesliga’ya veda ederken, Wolfsburg kümede kalmak için play-out maçı oynayacak. Hamburg, 55 yıllık Bundesliga tarihinde en çok maç oynayan ve küme düşmemiş tek takım konumundaydı.

Öte yandan ligin gol kralı ise 29 golle en Lewandowski olurken, onu 15 golle Nils Petersen takip etti.