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  5. 03 Kasım 2019 22:29

Augsburg 2 - 3 Schalke 04

Bundesliga'da Schalke 04 deplasmanda Augsburg'u 3-2 mağlup etti. Schalke'de durumu 2-2'ye getiren golü milli futbolcumuz Ozan Kabak attı.

Augsburg 2 - 3 Schalke 04
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Bundesliga'nın 10. hafta maçında Augsburg ile Schalke karşı karşıya geldi.

Augsburg'un golleri 38. dakikada Daniel Baier ve 60. dakikada Alfred Finnbogason'dan (penaltı) geldi. Schalke'nin gollerini 45. dakikada Stephan Lichtsteiner (kendi kalesine), 71. dakikada Ozan Kabak ve 82. dakikada Amine Harit kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Schalke puanını 18'e yükseltti. Ausgurburg 7 puanda kaldı.

KAAN AYHAN ASİST YAPTI
Bu arada Fortuna Düsseldorf'un Köln'ü 2-0 yendiği maçta ise milli futbolcumuz Kaan Ayhan, takımının attığı ikinci golde asist yaptı.

Düsseldorf'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Rouwen Hennings (penaltı) ve 61. dakikada Erik Thommy kaydetti.

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Ozan Kabak , Augsburg - Schalke 04
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