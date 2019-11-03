Augsburg 2 - 3 Schalke 04

Bundesliga'nın 10. hafta maçında Augsburg ile Schalke karşı karşıya geldi.

Augsburg'un golleri 38. dakikada Daniel Baier ve 60. dakikada Alfred Finnbogason'dan (penaltı) geldi. Schalke'nin gollerini 45. dakikada Stephan Lichtsteiner (kendi kalesine), 71. dakikada Ozan Kabak ve 82. dakikada Amine Harit kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Schalke puanını 18'e yükseltti. Ausgurburg 7 puanda kaldı.

KAAN AYHAN ASİST YAPTI

Bu arada Fortuna Düsseldorf'un Köln'ü 2-0 yendiği maçta ise milli futbolcumuz Kaan Ayhan, takımının attığı ikinci golde asist yaptı.

Düsseldorf'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Rouwen Hennings (penaltı) ve 61. dakikada Erik Thommy kaydetti.

