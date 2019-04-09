  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Almanya Ligi
  5. 09 Nisan 2019 18:29

Augsburg Manuel Baum'un görevine son verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Augsburg, teknik direktör Manuel Baum'un görevine son verdi.

Augsburg Manuel Baum'un görevine son verdi
A+ A-

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Baum'un yanı sıra antrenör Jens Lehmann'ın da görevine son verildiği belirtildi.

Baum'un yerine 51 yaşındaki İsviçreli teknik direktör Martin Schmidt'in göreve getirildiğinin aktarıldığı açıklamada, Schmidt'in takımla ilk antrenmanına yarın çıkacağı kaydedildi.

Baum, 2016'dan beri Augsburg'u çalıştırıyordu.

Martin Schmidt ise daha önce Bundesliga'da Mainz 05 ve Wolfsburg takımlarında görev yaptı.

Hafta sonu konuk ettiği Hoffenheim'a 4-0 mağlup olan Augsburg, Bundesliga'da sezonun bitimine 6 hafta kala 25 puanla 15. sırada bulunuyor.

augsburg , Manuel Baum
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM