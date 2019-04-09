Augsburg Manuel Baum'un görevine son verdi

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Baum'un yanı sıra antrenör Jens Lehmann'ın da görevine son verildiği belirtildi.

Baum'un yerine 51 yaşındaki İsviçreli teknik direktör Martin Schmidt'in göreve getirildiğinin aktarıldığı açıklamada, Schmidt'in takımla ilk antrenmanına yarın çıkacağı kaydedildi.

Baum, 2016'dan beri Augsburg'u çalıştırıyordu.

Martin Schmidt ise daha önce Bundesliga'da Mainz 05 ve Wolfsburg takımlarında görev yaptı.

Hafta sonu konuk ettiği Hoffenheim'a 4-0 mağlup olan Augsburg, Bundesliga'da sezonun bitimine 6 hafta kala 25 puanla 15. sırada bulunuyor.

