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  5. 09 Ocak 2019 14:11

Bayern Münih Benjamin Pavard ile 5 yıllık anlaşma sağladı

Alman temsilcisi Bayern Münih, 22 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Benjamin Pavard ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Bayern Münih Benjamin Pavard ile 5 yıllık anlaşma sağladı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ı transfer etti. Alman ekibin kamp yaptığı Katar'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sportif direktör Hasan Salihamidzic, 22 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

Salihamidzic, serbest kalma bedeli 35 milyon avro olarak belirlenen Fransız yıldızın sezon sonuna kadar Stuttgart'ta forma giymeye devam edeceği bilgisini paylaştı. Fransa Milli Takımı formasıyla Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Pavard, 4-3 kazandıkları Arjantin maçında turnuvanın en güzel gollerinden birini atmıştı.

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