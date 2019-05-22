Bayern Münih, Henry Onyekuru'yu transfer ediyor

Nijerya'da çıkan haberlere göre; Bayern Münih, Henry Onyekuru'nun bonservisini Everton'dan almaya yakın. Alman devi, bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Onyekuru için Everton'a 25 milyon Pound ödeyecek.

Almanya'da üstüste 7 şampiyonluğun ardından tecrübeli isimler Arjen Robben ve Franck Ribery ile yolların ayrılmasının ardından bu mevkilere oyuncu isteyen Bayern Münih'in Onyekuru ile Mane'yi gündemine aldığı kaydedildi. Milli Takım kontenjanına takıldığı için İngiltere'de çalışma izni alamayan Onyekuru

Bayern'de Ribery'nin yerine forma giyecek.

İki yıl önce Eupen'den Everton'a transfer olan ancak daha sonra Anderlecht'e kiralanan Onyekuru'nun Galatasaray'daki performansının ardından fiyatını katladığı belirtildi. Galatasaray ile bu sezon 43 resmi maça çıkan (ligde 30), Onyekuru, 16 gol attı, 4 de asist yaptı.

