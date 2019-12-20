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  5. 20 Aralık 2019 18:24

Bayern Münihli futbolcu Lewandowski ameliyat edilecek

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin devre arasında ameliyat edileceği belirtildi.

Bayern Münihli futbolcu Lewandowski ameliyat edilecek
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Bayern Münih'den yapılan açıklamada, kasıklarında sorun yaşayan Robert Lewandowski, Bayern Münih ile Wolfsburg arasında yarın oynanacak lig maçında görev almasının ardından ameliyat edileceği ve sahalardan 10-14 gün arası uzak kalacağı kaydedildi.

Tedavi sürecini devre arasında atlatması beklenen Polonyalı golcünün, sezonun ikinci yarısındaki maçlara yetiştirilmesi planlanıyor.

Kariyerinin en formda sezonlarından birini yaşayan Lewandowski, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 24 karşılaşmada 30 kez ağları sarstı.

(AA)

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