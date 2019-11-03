  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Almanya Ligi
  5. 03 Kasım 2019 23:10

Bayern Münih'te Niko Kovac ile yollar ayrıldı

Bayern Münih, 5-1'lik Frankfurt mağlubiyetinin ardından teknik direktör Niko Kovac'ın görevine son verildiğini açıkladı.

Bayern Münih'te Niko Kovac ile yollar ayrıldı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Bayern Münih alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Niko Kovac ile yolların ayrıldığını duyurdu. Hırvat teknik adamın yerine, takımın başında Şampiyonlar Ligi'ndeki Olympiacos ve ligdeki Borussia Dortmund maçlarına Hansi Flick çıkacak.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Rummenigge alınan kararın nedenini kulüp internet sitesine açıklarken, "Takımın son haftalardaki performansı ve alınan sonuçlar harekete geçilmesi ihtiyacını doğurdu. Uli Hoeness (Bayern Münih Başkanı), Hasan Salihamidzic (Sportif direktör) ve ben Niko ile temel konularda ciddi bir toplantı yaptık ve artık Bayern'in teknik direktörü olamayacağı yönünde ortak bir sonuç çıktı" dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
bayern münih , niko kovac
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM