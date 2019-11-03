Bayern Münih'te Niko Kovac ile yollar ayrıldı

Bayern Münih alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Niko Kovac ile yolların ayrıldığını duyurdu. Hırvat teknik adamın yerine, takımın başında Şampiyonlar Ligi'ndeki Olympiacos ve ligdeki Borussia Dortmund maçlarına Hansi Flick çıkacak.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Rummenigge alınan kararın nedenini kulüp internet sitesine açıklarken, "Takımın son haftalardaki performansı ve alınan sonuçlar harekete geçilmesi ihtiyacını doğurdu. Uli Hoeness (Bayern Münih Başkanı), Hasan Salihamidzic (Sportif direktör) ve ben Niko ile temel konularda ciddi bir toplantı yaptık ve artık Bayern'in teknik direktörü olamayacağı yönünde ortak bir sonuç çıktı" dedi.

