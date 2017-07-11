Bochum İsmail Atalan’a emanet

Hollandalı teknik adam ile yollarını ayırdığını bugün açıklayan VFL Bochum, öğlen saatlerinde kulüp binasında düzenlediği basın toplansında, yeni teknik direktörün İsmail Atalan olduğunu duyurdu.

Basın toplantısına VFL Bochum Kulübü Spor Direktörü Cristian Hochstattes, basın sorumlusu Jens Fricke ve VFL Bochum’un yeni teknik direktörü olan İsmail Atalan katıldı. Kalabalık bir medya takibi karşısında yapılan toplantıda Spor Direktörü Cristian Hochstattes, “Gertjan Verbeek ile yollarımızı ayırma kararımızdan sonra hemen yeni teknik adamımızı belirlemeliydik ve hızlı bir şekilde bu kararı aldık. Genç ve basarili bir teknik adamla anlaştığımızı düşünüyorum” dedi.

ILK ANTRENMAN BUGÜN

Basın toplantısında, “Büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum, bununla beraber sorumluluğumunda farkındayım” diyen İsmail Atalan, bugün akşam saatlerinde FVL Bochum ile ilk antrenmanına çıkacak. İsmail Atalan ile VFL Bochum arasında nasıl bir mukavele yapıldığına dair açıklama yapılmazken, genç teknik adam ile iki yıllığına anlaşma sağlandığı öğrenildi.