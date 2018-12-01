Borussia Dortmund 2 - 0 Freiburg

Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund-Freiburg karşılaşması oynandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren goller, 40. dakikada penaltıdan kaptan Marco Reus ve 90+1. dakikada Paco Alcacer ile geldi.
Bu sonucun ardından Dortmund ligde üst üste 3. galibietini aldı ve 33 puana yükseldi. 14 puanda kalan Freiburg'un galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.
Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Stuttgart 1 - 0 Augsburg
Hannover 96 0 - 2 Hertha Berlin
Werder Bremen 1 - 2 Bayern Münih