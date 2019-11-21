Borussia Dortmund, Puma ile 250 milyon Euro'luk sözleşme imzaladı

Borussia Dortmund, spor giyim firması Puma ile olan anlaşmasını uzattı. Halihazırda 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Dortmund, yeni anlaşmayı 2020'den itibaren başlatacak.

Daha önce bu anlaşma için 10 milyon Euro alan Alman devi, 2028'e kadar sürecek anlaşma karşılığında kasasına 250 milyon Euro koyacak. Bavyera ekibi, yeni anlaşmayla birlikte yılda 30 milyon Euro'dan fazla kazanacak.

Borussia Dortmund ile işbirliğini 7 yıl önce başlatan Puma, Borussia Dortmund'un hisselerinin de yüzde 5'ini elinde bulunduruyor.

