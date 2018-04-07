Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih !

Bayern Münih'i konuk eden Augsburg 18. dakikada Niklas Süle'nin golüyle 1-0 öne geçti. Şampiyonluk için gün sayan Bayern, 32. dakikada Corentin Tolisso ile skoru eşitledi. 6 dakika sonra James Rodrigues'in golü geldi ve Bayern 2-1 öne geçti.



İlk yarı bu skorla sona ererken; 62. dakikada Arjen Robben sahneye çıktı. Hollandalı'nın golüyle Bayern Münih iyice rahatlarken; maçta son sözü 87'de Sandro Wagner söyledi ve Bayern sahadan 4-1 galip ayrılarak üst üste 6. lig şampiyonluğuna ulaştı.



TARİHE GEÇEN İSTATİSTİKLER



Alman devi, Bundesliga'da üst üste 6. kez şampiyon olan ilk ekip olarak tarihe geçti. Takımın Fransız yıldızı Frank Ribery ise Bayern ile 8. Almanya şampiyonluğunu yaşadı ve bu daldaki rekoru elinde bulunduran Oliver Kahn, Bastian Schweinsteiger, Mehmet Scholl ve Philipp Lahm'ı yakaladı.



Arjen Robben, 11. (Hollanda 1, İngiltere 2, İspanya 1, Almanya 7) lig şampiyonluğunu yaşadı ve 10 şampiyonluk apoletli Johan Cruyff'u geçerek; kariyerinde en çok şampiyonluk yaşayan Hollandalı oyuncu oldu.