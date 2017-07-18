Dortmund Aubameyang'ı satmaktan vazgeçti

Kulüp Sportif Direktörü Michael Zorg, Pierre-Emerick Aubameyang'ın takımda kalacağını açıkladı.



Çin'de düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında Dortmund'un Milan'ı 3-1 yendiği maçta 2 gol atan Gabon'lu oyuncu için kapıyı kapatan Zorc, "Artık endişelenmesine gerek yok. Auba'nın Borussia Dortmund'da kalmasına karar verdik." dedi.



Dortmund'la üç yıllık sözleşmesi daha bulunan Aubameyang için takımın yeni teknik direktörü Peter Bosz ise övgü dolu sözler sarfetti ve "O sıradışı bir oyuncu. Milan karşısında da bunu bir kez daha gösterdi." dedi.



Dortmund formasıyla geçen sezon 31 gol atan ve Almanya'da gol kralı olan Aubameyang, takımının ligi 3. sırada bitirmesinde ve Almanya Kupası'nı kazanmasında önemli pay sahibi oldu. Aubameyang için PSG'nin 70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, Çin'den de oyuncuya yıllık 40 milyon Euro'luk teklifler yapılacağı haberleri basında yer almıştı.