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  5. 22 Eylül 2019 21:30

Eintracht Frankfurt 2 - 2 Borussia Dortmund

Almanya'da zirve mücadelesi veren Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt deplasmanında iki kez öne geçmesine rağmen 2-2'lik beraberliğe razı oldu.

Eintracht Frankfurt 2 - 2 Borussia Dortmund
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Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Maça etkili başlayan Borussia Dortmund, 11. dakikada Axel Witsel ile 1-0 öne geçti.

43'te Sow'un sağdan ortasında Andre Silva attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı sona erdi.

Dortmund, 66'da Jadon Sancho ile 2. golü bularak maçta bir kez daha öne geçti ancak pes etmeyen Frankfurt, 88. dakikada Delaney'in kendi kalesine attığı golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt puanını 7'ye, Borussia Dortmund ise 10'a çıkardı.

Bundesliga'da günün diğer maçında ise Borussia Mönchengladbach evinde Fortuna Düsseldorf'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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Borussia Dortmund , eintracht frankfurt
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