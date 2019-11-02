Eintracht Frankfurt 5 - 1 Bayern Münih

Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. 80 dakika 10 kişi oynayan son şampiyon sahadan 5-1 mağlup ayrıldı ve ligin ikinci yenilgisini aldı.

Ev sahibi takımın gollerini Filip Kostic, Djibril Sow, David Abraham, Martin Hinteregger ve Gonçalo Paciencia kaydederken Bavyera ekibinde tek gol Robert Lewandowski'den geldi. Polonyalı yıldız, Bundesliga tarihinde ligin ilk 10 haftasının tamamında gol atan ilk oyuncu oldu.

Bayern'de Jerome Boateng 10. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Leipzig 8 - 0 Mainz 05

Werder Bremen 2 - 2 Freiburg

Borussia Dortmund 3 - 0 Wolfsburg

Bayer Leverkusen 1 - 2 Mönchengladbach

