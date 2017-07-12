İlkay Gündoğan’dan haber var

Borussia Dortmund kulübünden Manchester City’ye transfer olduktan sonra ağır bir sakatlık geçiren İlkay Gündoğan, İngiltere’de kalitesini gösterme fırsatı bulamamıştı.

Aralık ayında Watford’la oynanan maçta çapraz bağları kopan oyuncu 6 ay sonra ilk kez basına konuştu. İngiliz kulübünün resmi internet sitesine demeç veren İlkay, “Çok çalışıyorum. Umarım yeni sezon için hazırlık kapında takımla birlikte çalışmalara başlamış olurum. Belki %100’ümü sahaya yansıtmam için henüz erken ama ligin ilk maçına kadar tam anlamıyla hazır olabilmek için var gücümle savaşıyorum.” Dedi.

Manchester City ile sadece 16 maça çıkabilen İlkay 5 gole imza atmıştı. Yeni sezonda performansı merakla beklenen İlkay’a en büyük desteğin teknik direktör Pep Guardiola’dan geldiği söyleniyor.