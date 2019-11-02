Leipzig 8 - 0 Mainz

Bundesliga'nın 10. haftası tarihe bir maça sahne oldu. Sahasında Mainz'ı konuk eden RB Leipzig ilk 50 dakikada 7 gol atmayı başardığı maçta Mainz'ı 8-0 yenerek haftanın en ilginç sonuçlarından birine imza attı.

4 maçtır kazanamayan RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri Timo Werner (3), Christopher Nkunku (2), Marcel Sabitzer, Marcel Halstenberg ve Nordi Mukiele kaydetti.

Bu galibiyet sonrası RB Leipzig puanını 18'e çıkarırken Mainz ise 9 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Werder Bremen 2 - 2 Freiburg

Borussia Dortmund 3 - 0 Wolfsburg

Eintracht Frankfurt 5 - 1 Bayern Münih

Bayer Leverkusen 1 - 2 Mönchengladbach

