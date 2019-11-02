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  5. 02 Kasım 2019 20:28

Leipzig 8 - 0 Mainz

Bundesliga'da 4 maçtır galibiyete hasret olan Leipzig, 50 dakikada 7 gol bulduğu maçta Mainz'ı 8-0 mağlup etti.

Leipzig 8 - 0 Mainz
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Bundesliga'nın 10. haftası tarihe bir maça sahne oldu. Sahasında Mainz'ı konuk eden RB Leipzig ilk 50 dakikada 7 gol atmayı başardığı maçta Mainz'ı 8-0 yenerek haftanın en ilginç sonuçlarından birine imza attı.

4 maçtır kazanamayan RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri Timo Werner (3), Christopher Nkunku (2), Marcel Sabitzer, Marcel Halstenberg ve Nordi Mukiele kaydetti.

Bu galibiyet sonrası RB Leipzig puanını 18'e çıkarırken Mainz ise 9 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Werder Bremen 2 - 2 Freiburg
Borussia Dortmund 3 - 0 Wolfsburg
Eintracht Frankfurt 5 - 1 Bayern Münih
Bayer Leverkusen 1 - 2 Mönchengladbach

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leipzig , mainz
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