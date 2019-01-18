Liepzig'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in teknik direktörü Ralf Rangnick, Hakan Çalhanoğlu transferine dair konuştu.

Son zamanlarda Milan'dan ayrılacağı ve Leipzig'e gideceği iddia edilen milli yıldızımız için konuşan Rangnick, sanılanın aksine ters köşe ifadeler kullandı.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Hakan'ı 22 milyon euroya satarak elini güçlendirecek Milan'ın, bu transferi neredeyse bitirme aşamasına geldiği söylenilirken, Kırmızı-Beyazlı ekibin teknik direktörü transferin mümkün olmadığını ve mali açıdan zor olduğunu dile getirirken, "Hakan Çalhanoğlu'nu Bundesliga'dan biliyoruz. Şu anda Milan'da her maçta oynayan bir oyuncu ve finansal açıdan baktığımızda bizim için mümkün gözükmüyor." dedi.

GATTUSO'DAN HAKAN'A VETO

Öte yandan bir diğer detay ise, Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso ve Hakan arasındaki ilişkilerle ilgili. İtalyan teknik adam, mill yıldızımızın satışına onay vermediğini ve takımda kalmasını istediğini Milanlı yetkililere bildirdi. Kaynak: Sporx

