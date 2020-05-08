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  5. 08 Mayıs 2020 17:30

Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu

Bayern Münih forması giyen tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer'in yeni aşkı ortaya çıktı. Ünlü kaleciyle aşk yaşayan 19 yaşındaki Anika Bissell, üniversite öğrencisi ve hentbol oyuncusu.

Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu
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Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'in, ekis eşine benzeyen 19 yaşındaki hentbol oyuncusu Anika Bissell ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Dört ay önce eşi Nina'dan ayrılan ünlü kaleci gönlünü kendisinden 15 yaş küçük hentbol oyuncusuna kaptırdı.

Almanya'nın magazin gündeminde Anika'nın kendisine ait bir dairesi olmasına rağmen zamanının çoğunu Neuer'in lüks villasında geçirdiği ve karantina günlerinde beraber antrenman yaptığı yazılıyor.Öte yandan Manuel Neuer'in yeni kız arkadaşını annesi Marita ile tanıştırdığı belirtildi.

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