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  5. 02 Aralık 2019 15:28

Mario Gomez tarihe geçti! İnanılmaz olay

Bundesliga 2'de Stuttgart forması giyen Mario Gomez'in Sandhausen'e 2-1 yenildikleri maçta attığı 3 gol de VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Bu duruma isyan eden Gomez, Şu anda sistem tek kelimeyle b.ktan. VAR biz santrforlar için bir facia dedi.

Mario Gomez tarihe geçti! İnanılmaz olay
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Stuttgart, Bundesliga 2'nin 15. hafta mücadelesinde deplasmanda Sandhausen'e 2-1'lik skorla kaybetti.

Mario Gomez, maçta 3 gol bulurken, bunların hepsi "VAR"dan döndü. Akan oyunda yardımcı hakem ofsayt tespit etmezken, her seferinde "VAR" devreye girdi ve Gomez'in ofsaytta olduğu belirlendi.

"VAR, SANTRFORLAR İÇİN FACİA"

Bu duruma isyan eden Gomez, "Şu anda sistem tek kelimeyle b.ktan. VAR biz santrforlar için bir facia. Hakem üç pozisyonda da çok az farkla ofsaytta olduğumu söyledi. Ben de hakeme, sahip olunan bu sistemle bu kadar ufak ofsaytların belirlenip belirlenemeyeceğini sordum. Eğer kamera 45 derecelik açıyla bakarsa pozisyonu nasıl görecek" ifadelerini kullandı.

Bundesliga 2, 2019-20 sezonu itibariyle Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni (VAR) kullanmaya başlamıştı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Stuttgart 26 puanda kaldı. Alman ekibi 3. sırada yer alıyor.

(Ajansspor)

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