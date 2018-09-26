Mesut Özil görüşme talebini reddetti

Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil'in Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw ve menajeri Oliver Bierhoff'un görüşme isteğini kabul etmediği ortaya çıktı.

Alman basınında yer alan habere göre, milli takımı olaylı bir şekilde bırakan Mesut Özil ile, Joachim Löw ve Oliver Bierhoff bir görüşme yapmak istedi. FIFA'nın The Best Ödül Töreni için Londra'ya giden Löw ve Bierhoff'un görüşme talebini Mesut Özil kabul etmedi.

Alman Milli Takım Menajeri Bierhoff, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparken ''Mesut Özil ile görüşmek ve konuşmak istedik ama şu an bizimle görüşmek istemediğini kabul etmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

Löw ve Bierhoff'un Mesut Özil için Arsenal Menajeri Unai Emery'den de izin aldığı belirtildi.

(Sporx)



