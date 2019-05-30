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  5. 30 Mayıs 2019 15:08

Ozan Kabak'tan Stuttgart'ta kalma sinyali

Bundesliga'da Stuttgart ile küme düşen milli yıldız Ozan Kabak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ozan Kabak'tan Stuttgart'ta kalma sinyali
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Galatasaray'dan gittiği Stuttgart'ta bireysel olarak iyi sayılacak bir performans sergileyen ancak takımı küme düşen Ozan Kabak verdiği mesaj ile takımda kalacağını ve hedefi şöyle açıkladı:

"Hedeflerimize ulaşmak için büyük bir mücadele gösterdik ama ne yazık kı istediğimiz şekilde bitirmeye yetmedi. Muhteşem taraftarımız ile Stuttgart'ın ait olduğu yere geleceğine inanıyorum."

Öte yandan burnundaki kırık nedeniyle milli takım kampından ayrılan Ozan, ameliyatı sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Bugün burnumdaki parçalı kırık için başarılı bir operasyon geçirdim. 10 gün sonra yeniden kendimi en iyi hissettiğim yere, sahalara döneceğim."

Bundesliga , stuttgart , Ozan Kabak , Almanya
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