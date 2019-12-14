ÖZET | Bayern Münih 6-1 Werder Bremen maç sonucu!

Almanya Bundesliga'da 15. hafta mücadelesinde Hans-Dieter Flick'in takımı Bayern Münih ile Florian Kohfeldt'in çalıştırdığı Werder Bremen kozlarını paylaştı. Bayern Münih Werder Bremen maç özeti haberimizde...

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayen Münih 6-1'lik skorla kazandı. Werder Bremen 24. dakikada Milot Rashica'nın golüyle öne geçerken sonrasında ise Bayern'in gol şovu başladı. Ev sahibinin gollerini 45 ve 72'de Robert Lewandowski, 45+, 63 ve 78'de Philippe Coutinho ile 75'te Thomas Müller kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Bayen Münih puanını 27 yaparken ligdeki üst üste iki hafta yenilgi şokunu üzerinden attı. Werder Bremen ise 14 puanda kalarak bu sezonki 7. yenilgisini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih deplasmanda Freiburg ile karşılaşacak. Werder Bremen sahasında Mainz 05'i konuk edecek.

