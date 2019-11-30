ÖZET | Bayern Münih - Bayern Leverkusen maç sonucu: 1-2

Bu sene istediği performansı gösteremeyen Bayern Münih, Bayern Leverkusen karşısında mağlubiyet alarak zirve yarışında yara aldı. Maça kötü başlayan Münih, 10. dakikada Bailey'in attığı gole engel olamadı ve 1-0 geriye düştü. Leverkusen'in golüne 34. dakikada Müller'le karşılık veren Münih beraberliği yakaladı. Bu golün hemen ardından Bailey'i durduramayan Münih defansı topu ağlarında gördü. Ve Leverkusen bu golle deplasmanda Münih'i 2-1 yenmeyi başardı. Bayern Münih - Bayern Leverkusen maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde...

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BAYERN MÜNİH - BAYERN LEVERKUSEN MAÇ ÖZETİ

Bayer Leverkusen'i galibiyete taşıyan golleri 10' ve 35. dakikalarda Leon Bailey kaydetti.

Bayern Münih'in tek golü 34. dakikada Thomas Müller'den geldi.

Bayer Leverkusen'de Jonathan Tah 81. dakikada kırmızı kart gördü.

Bundesliga'da bu sezon oynadığı 13 maçın 6'sında puan kaybeden Bayern Münih 24 puanda kaldı.

Güçlü rakibini deplasmanda 7 yıl sonra yenmeyi başaran Bayer Leverkusen ise puanını 22'ye çıkardı.

