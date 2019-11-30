ÖZET | Hertha Berlin Borussia Dortmund maç sonucu: 1-2

Bundesliga'nın 13 haftasında karşı karşıya gelen Hertha Berlin Borussia Dortmund maçında gülen taraf sarı siyahlılar oldu. Maça hızlı başlayan Dortmund 15. dakikada Sancho ve 17. dakikada Hazard'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi Hertha Berlin'in golünü 34. dakikada Darida kaydetti. Hertha Berlin Borussia Dortmund maç özeti ve maçın önemli dakikaları haberimizde...

HERTHA BERLİN - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ

Borussia Dortmund, maçın 15. dakikasında 1-0 öne geçti. Julian Brandt'ın sağdan defansın arkasına attığı topla ceza sahası sol içinde Jadon Sancho buluştu. İngiliz oyuncu, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. Konuk ekip 2 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Achraf Hakimi'nin sağdan cezasahası yan çizgisi yakınına taşıyıp ortaya bıraktığı topu Thorgan Hazard, altıpas ön çizgisi üzerinde tamamladı ve 2. kez Hertha Berlin ağlarını havalandırdı.

Hertha Berlin 34. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Dodi Lukebakio, topu sağdan alıp cezayayı üzerine taşıdı. Kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu çekti, Vladimir Darida'ya çarpıp kaleciyi kontrpiyede bırakan top sol direğin yanından ağlarla buluştu.

dakikada Selke, topu kapıp Borussia Dortmund defansının arkasına sarkmak istedi. Mats Hummels'in müdahelesiyle yerde kalınca hakem Dortmund'un tecrübeli ismini 2. sarı karttan oyun dışına gönderdi.

Hertha Berlin'in 48. dakikadaki golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Organize gelişen Hertha atağında Marko Grujic, meşin yuvarlağı cezasahası sol içine bıraktı. Davie Selke topu ters töşeden ağlarla buluşturdu; ancak VAR incelemesi sonrası Selke'nin ofsaytta olduğu tespit edildi.

İki takımın da kalan dakikalardaki çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 2-1 Borussia Dortmund'un üstünlüğüyle sona erdi.

İki maç sonra kazanan Borussia Dortmund puanını 23 yaptı. Üst üste 5. maçını da kaybeden Hertha Berlin ise 11 puanda kaldı.

Almanyada günün tamamlanan maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

FC Köln: 0 - Augsburg: 1

Hertha: 1 - B. Dortmund: 2

Hoffenheim: 1 Düsseldorf: 1

Paderborn: 2 RB Leipzig: 3

