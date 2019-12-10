Wolfsburg Yunus Mallı'yı gözden çıkardı! Transfer olacak mı?

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un oyuncusu Yunus Mallı son haftalarda kadroya bile giremiyor. Sezon başında esame listesine yer alan ancak kulübeden çıkamayan Yunus Mallı bu sezon sadece bir maça çıktı

BU SEZON SADECE 24 DAKİKA ŞANS BULDU

Wolfsburg'un Avusturyalı teknik direktörü Oliver Glasner bu sezon 21 resmi maçta Yunus Mallı'ya sadece bir kez forma şansı verdi. UEFA Avrupa Ligi'nde Gent karşısında 24 dakika sahada kalan Yunus toplam 11 maçta yedek kulübesinde yer aldı ancak oyuna girmedi. Yunus Mallı son 3 haftada kadroya bile giremedi.

Yunus Mallı'nın bu sezon Wolfsburg'da maç durumu:

H Tarih Rakip Durumu

1 17.08.2019 Köln Kadroda fakat oynamadı

2 25.08.2019 Hertha Berlin Kadroda değil

3 31.08.2019 SC Paderborn Kadroda değil

4 13.09.2019 F.Düsseldorf Kadroda fakat oynamadı

5 23.09.2019 Hoffenheim Kadroda fakat oynamadı

6 28.09.2019 Mainz 05 Kadroda fakat oynamadı

7 6.10.2019 Union Berlin Kadroda fakat oynamadı

8 19.10.2019 Leipzig Kadroda fakat oynamadı

9 27.10.2019 Augsburg Kadroda fakat oynamadı

10 2.11.2019 B.Dortmund Kadroda fakat oynamadı

11 10.11.2019 B.Leverkusen Kadroda fakat oynamadı

12 23.11.2019 E.Frankfurt Kadroda değil

13 1.12.2019 W.Bremen Kadroda değil

14 7.12.2019 SC Freiburg Kadroda değil

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNA ÇAĞRILMIŞTI

Yunus Mallı son olarak Andorra ve Moldova ile oynanacak maçlar için A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmış ancak görev yapmamıştı. Euro 2020 elemelerinde süre almayan Yunus Mallı, en son 2.6.2019 tarihinde Özbekistan hazırlık maçında oynadı. Yunus Mallı kariyeri boyunca 25 kez A Milli formayı giydi ve 1 gol attı.

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR

Geçen sezon 23 resmi maça çıkan Yunus Mallı bir gol atıp iki asist yapmıştı. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek Yunus Mallı'nın market değeri 5 milyon Euro. Yunus Mallı, Mainz takımında gösterdiği performans ile 12,5 milyon Euro bedelle Wolfsburg'a geçmiş ve büyük umutlarla transfer olmuştu.

YUNUS MALLI KİMDİR?

Anavatandaki isim: Yunus Mallı

Doğum tarihi: 24 Şub 1992

Doğduğu il: Kassel Almanya

Yaş: 27

Boyu: 1,79 m

Uyruk: Türkiye Almanya

Mevki: Orta saha - On Numara

Ayak: Sağ ayak

Güncel kulüp: Wolfsburg

Takıma katılma tarihi: 5 Oca 2017

Sözleşme bitiş tarihi:: 30.06.2021

(Fanatik)

